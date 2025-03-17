Около 300 пассажиров почти сутки ждут вылета из Москвы в Шарм-эш-Шейх

В Москве около 300 пассажиров почти сутки ожидают вылета в Шарм-эш-Шейх

В Москве около 300 пассажиров почти сутки ожидают вылета из аэропорта Домодедово в Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Вылет Airbus авиакомпании Egypt Air перенесли «до неопределенного времени», говорится в сообщении. По информации Telegram-канала, у самолета неисправно шасси, а необходимую запчасть транспортируют из Каира.

Большая часть пассажиров ожидает в аэропорту. Время вылета остается неизвестным.

12 марта сообщалось, что пассажиры рейса Москва — Ереван на сутки застряли в аэропорту Внуково из-за поломки самолета. По данным Telegram-канала SHOT, самолет Boeing 767 должен был вылететь 11 марта в 21:40, но рейс сначала перенесли на три часа, а затем его откладывали пять раз.

На рейс было зарегистрировано 238 пассажиров, среди них 13 детей, включая четырех младенцев. В авиакомпании сообщили, что на период ожидания пассажирам были предоставлены напитки и питание.

Ранее в новосибирском аэропорту пассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбе.