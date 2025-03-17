Россиянин, угрожавший фельдшеру скорой помощи ножом, избежит наказания

В Петербурге мужчина, который достал нож и угрожал фельдшеру скорой помощи в машине, избежит наказания. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии обвинения, все случилось 2 октября в машине скорой помощи, которая проезжала по Искровскому проспекту в Невском районе. Мужчина, находившийся внутри, из чувства личной неприязни замахнулся складным ножом на фельдшера, которая выполняла свои служебные обязанности. Он угрожал ей физическим устранением, чтобы вызвать у медика чувство страха и беспокойства за свою жизнь.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 119 УК РФ, ему предъявили обвинения и передали материалы в суд. Однако в ходе заседания потерпевшая попросила прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон — мужчина принес ей извинения и загладил ущерб. Таким образом, уголовное преследование было прекращено.

Ранее россиянин набросился на фельдшера в больнице и схватил ее за шею.