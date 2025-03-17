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Россиянка воткнула нож в шею мужчине, который плохо относился к ее подруге

В Архангельске женщина вонзила нож в шею приятелю, заступившись за подругу
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Shutterstock

Жительница Архангельска поссорилась с сожителем подруги и вонзила нож ему в шею, пострадавшего удалось спасти. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 36-летняя обвиняемая гостила у своей приятельницы. В какой-то момент между женщиной и сожителем ее подруги возникла ссора. Женщина схватила нож и ударила им своего оппонента в шею, упрекая его в том, что он плохо относится к ее подруге.

Пострадавшего удалось спасти, 39-летнему мужчине провели экстренную операцию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении. В ходе допроса обвиняемая частично признала свою вину, объяснив, что пыталась заступиться за приятельницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Якутии пьяная женщина избила сожителя бутылкой с замороженной водой. Пострадавшего госпитализировали с переломом костей черепа, после длительного лечения он получил инвалидность. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, приговором суда ей назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы.

Ранее в Кирове подросток трижды вонзил нож в спину сожителя матери.

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