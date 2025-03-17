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Исследователи на базе в Антарктиде запросили помощь из-за агрессивного коллеги

The Times: исследователи с изолированной базы ЮАР в Антарктиде запросили помощь
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Dr Ross Hofmeyr/Wikimedia Commons

Исследователь с антарктической станции Южно-Африканской Республики (ЮАР) Sanae IV отправил письмо с просьбой о помощи, так как один из участников команды начал проявлять агрессию по отношению к остальным после длительного пребывания на базе. Об этом сообщает газета The Times.

По данным журналистов, команда ученых полностью изолирована от внешнего мира как минимум на девять месяцев из-за сложных погодных условий.

В документе, который оказался в распоряжении южноафриканского издания Sunday Times, говорится, что электронное письмо, полученное с базы Sanae IV на прошлой неделе, сразу вызвало тревогу. В нем ученый пишет, что члены его команды «жили в страхе» из-за того, что один из их коллег начал нападать на них. В письме содержалась просьба о спасении.

Согласно цитируемому письму, ученый угрожал расправой над одним из членов команды, создавая на базе атмосферу страха.

«Я все еще глубоко беспокоюсь за свою безопасность и постоянно задаюсь вопросом, не стану ли я следующей жертвой», — говорится в письме.

Министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж в свою очередь заявил, что свяжется с командой, чтобы лично оценить ситуацию.

В материале The Times уточняется, что агрессивный также обвиняется в сексуальном насилии.

Sanae IV — это южноафриканская база в Антарктиде, где средняя зимняя температура составляет минус 23 градуса, а скорость ветра может достигать 60 м/с. На базе работают эксперты в области метеорологии, медицины и инженерии.

Ранее ученые нашли путь спасения исчезающих африканских пингвинов.

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