Ученый напал на коллег на отдаленной базе в Антарктиде

В Антарктиде произошел инцидент с нападением ученого на своих коллег

На южноафриканской антарктической исследовательской базе Sanae IV один из ученых напал на своих коллег, были выдвинуты обвинения в запугивании и сексуальном насилии. Об этом сообщает The Times со ссылкой на министра окружающей среды Южной Африки Диона Джорджа.

По словам министра, конфликт между руководителем исследовательской группы и одним из ученых начался со словесной перепалки, после чего последний физически атаковал своего начальника. Джордж отметил, что в условиях ограниченного пространства напряжение может нарастать, что приводит к дезориентации и стрессу. Он также добавил, что перед отправкой в Антарктиду исследователи проходят психосоциальное обследование из-за сложных условий работы.

Ученые, приехавшие на базу для изучения антарктического климата, должны оставаться там еще как минимум десять месяцев из-за экстремальных погодных условий.

На прошлой неделе из Sanae IV поступило письмо с просьбой о помощи, в котором сообщалось, что нападавший ученый представляет угрозу для всей команды и его поведение вызывает серьезные опасения — он угрожал расправой одному из коллег и был обвинен в сексуальном насилии в отношении другого исследователя.

Sanae IV — это южноафриканская база в Антарктиде, где средняя зимняя температура составляет минус 23 градуса, а скорость ветра может достигать 60 м/с. На базе работают эксперты в области метеорологии, медицины и инженерии.

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