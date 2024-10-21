Ученые нашли путь спасения исчезающих африканских пингвинов

Южноафриканские ученые из Университета Нельсона Манделы совместно с британскими коллегами нашли способ сохранить популяции африканских пингвинов, оказавшихся под угрозой исчезновения. Исследование опубликовано в научном журнале Ecological Solutions and Evidence (ESE).

Африканские пингвины признаны одним из наиболее уязвимых видов морских птиц в мире. Они сталкиваются с чрезвычайно высокой вероятностью вымирания. Их популяция сократилась на 90% за последние 70 лет до примерно 8500 гнездящихся пар.

В новом исследовании специалисты изучили успешность размножения африканских пингвинов за 12-летний период в восьми крупнейших колониях этих птиц в ЮАР. В некоторых из этих мест применялись специально спроектированные искусственные гнезда.

Построенные человеком убежища для пингвинов представляли собой конструкции из керамики, фанеры, цемента и стекловолокна.

Ученые выяснили, что использование искусственных гнезд повысило эффективность размножения африканских пингвинов на 16,5%.

Исследователи отметили, что успешность репродукции птиц в естественных гнездах могла быть немного недооценена из-за трудности их мониторинга.

Естественные гнезда, контролируемые на предмет успешности размножения, часто выбираются в доступных районах, и поэтому могут быть более уязвимы для нападений хищников и погодных бедствий.

Ранее ученые выяснили, что императорским пингвинам приходится бороться за выживание из-за потепления в Антарктиде.