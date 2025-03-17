В РФ осудят грузинского наемника, участвовавшего в сражениях на стороне Украины

Грузинского наемника Саглиани будут судить в ДНР за участие в боевых действиях

Суд в Донецкой народной республике (ДНР) рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 33-летнего грузинского наемника Гиа Саглиани. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона.

В надзорном ведомстве рассказали, что против мужчины было заведено дело по ст. 359 УК РФ. Речь идет об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника.

По данным следствия, в период с марта 2022 года по январь текущего года Саглиани находился на территории Украины и добровольно вступил в ряды «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией). Ему выдали оружие и боеприпасы, после чего мужчина попал на фронт.

Грузинский наемник принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил РФ, в том числе из ДНР. В результате он получил денежное вознаграждение в размере более 5,5 млн рублей.

Как рассказали в прокуратуре, суд уже заочно арестовал Саглиани. Более того, его объявили в международный розыск.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в надзорном ведомстве.

17 марта посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник сообщил, что российские власти по дипломатическим каналам связываются со странами, граждане которых были замечены на поле боя. В первую очередь это касается наемников, которые принимают участие в боях в Курской области.

Ранее наемники из латиноамериканских стран попали в окружение в Курской области.