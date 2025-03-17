Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ осудят грузинского наемника, участвовавшего в сражениях на стороне Украины

Грузинского наемника Саглиани будут судить в ДНР за участие в боевых действиях
close
Depositphotos

Суд в Донецкой народной республике (ДНР) рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 33-летнего грузинского наемника Гиа Саглиани. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона.

В надзорном ведомстве рассказали, что против мужчины было заведено дело по ст. 359 УК РФ. Речь идет об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника.

По данным следствия, в период с марта 2022 года по январь текущего года Саглиани находился на территории Украины и добровольно вступил в ряды «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией). Ему выдали оружие и боеприпасы, после чего мужчина попал на фронт.

Грузинский наемник принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил РФ, в том числе из ДНР. В результате он получил денежное вознаграждение в размере более 5,5 млн рублей.

Как рассказали в прокуратуре, суд уже заочно арестовал Саглиани. Более того, его объявили в международный розыск.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в надзорном ведомстве.

17 марта посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник сообщил, что российские власти по дипломатическим каналам связываются со странами, граждане которых были замечены на поле боя. В первую очередь это касается наемников, которые принимают участие в боях в Курской области.

Ранее наемники из латиноамериканских стран попали в окружение в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами