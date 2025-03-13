Пожилой турист попытался справить нужду с двухметрового моста в Таиланде и не выжил

В Таиланде мужчина упал с высоты и разбился, когда справлял нужду, стоя на мосту

Итальянский турист не пережил падения с двухметрового моста в Таиланде, передает Khaosod.

Тело 65-летнего гражданина Италии обнаружили 12 марта у моста в округе Муанг Ранонг. Полиция считает, что с иностранцем, который приехал на ежегодный фестиваль горячих источников, произошел несчастный случай.

Вероятно, мужчина упал с высоты после того, как перешагнул через водопроводную трубу, чтобы помочиться у края сооружения. Как отмечается, это место часто используется местными именно с такой целью. Однако турист потерял опору, рухнул вниз и сильно ударился головой. Водитель мототакси, находившийся накануне вечером в том районе, рассказал, что видел мужчину, который шел по дороге нетвердой походкой, но не смог подтвердить, был ли это тот же человек.

Тайские власти собираются связаться с посольством Италии, чтобы уведомить об инциденте родственников потерпевшего.

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