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Россиянок призвали не ходить на каблуках в гололед

МЧС: во время гололеда не следует ходить на каблуках
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DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

В МЧС России призвали россиянок не ходить на каблуках при гололеде. Информация появилась в Telegram-канале московского отдела ведомства.

«Обувь должна быть нескользящей, от каблуков лучше отказаться», — говорится в публикации.

В МЧС добавили, что в гололед нужно не торопиться, передвигаться осторожно. Кроме того, не стоит ходить под крышами домов и вблизи шатких конструкций.

Перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в том, что поблизости нет транспортных средств. За рулем, отметили в ведомстве, нужно соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что из-за понижения температуры прогнозируется возвращение снега в регионах Центрального федерального округа. По его словам, «зима еще держится».

До этого Вильфанд заявил, что опасные погодные явления в ближайшие дни прогнозируются более чем в 15 регионах России.

Ранее метеоролог объяснил, с чем связано аномальное мартовское тепло.

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