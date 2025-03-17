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Прокуратура сообщила подробности по делу Дурова

Прокуратура Парижа: Дуров должен вернуться во Францию до 7 апреля
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lukomore.org/Global Look Press

В отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова приостановлен судебный контроль, сообщает РИА Новости со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Отмечается, что контроль приостановлен до 7 апреля.

«Обязательства по судебному контролю приостановлены с 15 марта по 7 апреля», — пояснили в ведомстве.

В субботу Дуров вылетел в Дубай. Он поблагодарил судей и адвокатов, а также команду мессенджера «за их неустанные усилия, направленные на демонстрацию того, что в вопросах модерации, сотрудничества и борьбы с преступностью Telegram на протяжении многих лет не только соблюдал, но и превосходил свои юридические обязательства».

Дурова задержали вечером 24 августа прошлого года, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Ранее Ирина Болгар заявила, что поймала Дурова на измене с помощью медвежонка.

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