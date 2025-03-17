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Павел Дуров подтвердил, что вернулся в Дубай

Основатель Telegram Дуров вернулся в Дубай, но процесс во Франции продолжается
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Pavel Durov/Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вернулся в Дубай, но начатое во Франции расследование продолжается. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после проведенных во Франции нескольких месяцев в связи с расследованием, связанным с преступной деятельностью в Telegram. Процесс продолжается, но приятно быть дома», — написал Дуров.

Он поблагодарил судей и адвокатов, а также команду мессенджера «за их неустанные усилия, направленные на демонстрацию того, что в вопросах модерации, сотрудничества и борьбы с преступностью Telegram на протяжении многих лет не только соблюдал, но и превосходил свои юридические обязательства».

15 марта стало известно, что суд Франции разрешил основателю Telegram уехать в Дубай. Отъезд был одобрен судебными органами.

Дурова задержали вечером 24 августа прошлого года, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

6 декабря 2024 года сообщалось, что Дуров впервые дал показания в парижском суде в рамках дела, инициированного против него во Франции. Речь о расследовании насчет возможной связи Telegram с преступной деятельностью. Подробности допроса не раскрывались.

18 января в ходе слушания в суде Дуров пообещал улучшить модерацию в основанном им кроссплатформенном мессенджере. По его словам, Telegram ежемесячно удаляет по всему миру «от 15 до 20 млн аккаунтов пользователей за нарушения закона», а за последние полгода в рамках сотрудничества с правоохранительными органами 10 тысяч единиц данных пользователей были переданы властям по всему миру.

Ранее популярный стример Бустер поиграл в Counter-Strike с девушкой Дурова.

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