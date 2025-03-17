Названа причина перебоев у сервисов Яндекса

Роскомнадзор: причиной перебоев у сервисов Яндекса стал сбой на инфраструктуре

Сбои в функционировании сервисов Яндекс Музыка, Яндекс Go и Яндекс Про произошли из-за проблем в инфраструктуре компании Яндекс. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«17 марта с 14:15 до 15:15 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов «Яндекс музыка», «Яндекс Go», «Яндекс про». Причина — сбой на инфраструктуре »Яндекса», — сообщили в пресс-службе.

Согласно информации от сервиса Downdetector, наибольшее количество обращений о неполадках было зарегистрировано в 14:45 по московскому времени, когда поступило 2116 сообщений о сбоях.

Сегодня сообщалось, что у ряда пользователей возникли проблемы с доступом к отдельным сервисам Яндекса, специалисты уже занимаются их устранением.

В конце января пользователи интернета в РФ столкнулись с массовым сбоем в работе мобильных операторов и различных сервисов. Неполадки фиксировались у абонентов «Ростелекома», а также у мобильных операторов Yota, «МегаФон», T2, МТС, «Билайн», у пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp, игровых сервисов Steam, платформ Twitch, а также Roblox, Genshin Impact и многих других платформ.

Ранее сообщалось, что в конце 2024 года 70% DDoS-атак на API пришлось на ретейл и банки.