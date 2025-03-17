Депутаты установят День воинской славы России

Государственная дума планирует рассмотреть в приоритетном порядке 19 марта законопроект об установлении 9 августа днем воинской славы России. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

11 марта президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить 9 августа — день окончания Ленинградской битвы — днем воинской славы России.

По словам Володина, соответствующий законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Парламентарии предложат рассмотреть инициативу в первом чтении и в целом 19 марта.

27 января во время поездки в Санкт-Петербург Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом. Он подчеркнул, что Сталинградская битва навсегда останется «торжеством жизни, мужества и духовной мощи» российского-советского народа, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага.

Ранее Путин организовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов.