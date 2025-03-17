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Названы самые популярные начинки для пирожков у россиян

Food.ru: пирожки с вишней стали самыми популярными у россиян
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OlgaBombologna/Shutterstock/FOTODOM

Замороженная вишня стала самой популярной начинкой для пирожков у россиян. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на результаты исследования платформы Food.ru, которая выяснила, какие начинки пользователи изучали чаще всего.

На втором месте по популярности оказались яблоки с черной смородиной, на третьем — колбаса и сыр. Одной из классических начинок для пирожков также стала капуста. Аналитики уточнили, что наибольший интерес к домашней выпечке проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

«Также очевидно, что россияне не боятся экспериментировать: если раньше традиционные начинки (картошка, капуста, мясо) были вне конкуренции, то теперь многие пробуют новые вкусы», — добавили в сообщении.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого говорила, что наибольшей популярностью у россиян пользуются пироги с капустой и картошкой. Классическими в России, по ее словам, считаются такие пироги, как курник, кулебяка, а также выпечка с различными ягодными и овощными начинками.

Ранее стало известно, сколько россиян питаются готовой едой из доставок.

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