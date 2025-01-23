Названы самые популярные пироги в России

Диетолог Джутова: пироги с капустой и картошкой являются самыми популярными в РФ

Наибольшей популярностью у россиян пользуются пироги с капустой и картошкой. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Эти пироги считаются не только вкусными, но и сытными. Пироги с мясом и рыбой также имеют своих поклонников, но капустные вариации часто упоминаются как одно из самых традиционных и распространенных блюд», — сказала Джутова.

Классическими в России, по ее словам, считаются такие пироги, как курник, кулебяка, а также выпечка с различными ягодными и овощными начинками.

До этого стало известно, что в 2024 году бенто-торты заняли существенную долю на российском рынке кондитерских изделий, их продажи выросли на 112% по сравнению с 2023-м.

Бенто-торт — это мини-торт, рассчитанный на одного-двух человек. Такие десерты в последние годы получили популярность в России.

Также среди трендов прошедшего года зефир ручной работы и трайфлы — десерты с бисквитом, взбитыми сливками и ягодами. Продажи товаров этих категорий за год выросли в 2,5 раза.

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