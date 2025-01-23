Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые популярные пироги в России

Диетолог Джутова: пироги с капустой и картошкой являются самыми популярными в РФ
close
Ресторан «Delmar»

Наибольшей популярностью у россиян пользуются пироги с капустой и картошкой. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Эти пироги считаются не только вкусными, но и сытными. Пироги с мясом и рыбой также имеют своих поклонников, но капустные вариации часто упоминаются как одно из самых традиционных и распространенных блюд», — сказала Джутова.

Классическими в России, по ее словам, считаются такие пироги, как курник, кулебяка, а также выпечка с различными ягодными и овощными начинками.

До этого стало известно, что в 2024 году бенто-торты заняли существенную долю на российском рынке кондитерских изделий, их продажи выросли на 112% по сравнению с 2023-м.

Бенто-торт — это мини-торт, рассчитанный на одного-двух человек. Такие десерты в последние годы получили популярность в России.

Также среди трендов прошедшего года зефир ручной работы и трайфлы — десерты с бисквитом, взбитыми сливками и ягодами. Продажи товаров этих категорий за год выросли в 2,5 раза.

Ранее врач раскрыла, стоит ли отказываться от углеводов, чтобы похудеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами