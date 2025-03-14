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Как избежать послеобеденной усталости, рассказал врач

Врач Исковских: с помощью диеты можно избежать послеобеденной усталости

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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы избежать послеобеденной усталости, важно соблюдать правильную диету. В том числе важно не пропускать завтрак и есть меньше быстрых углеводов, рассказал «Газете.Ru» терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Исковских.

Послеобеденная усталость — знакомое многим состояние, когда энергия и концентрация падают, и работа становится непосильной ношей. Ученые связывают это с естественными циркадными ритмами, регулирующими активность в течение суток.

«Действительно, наши внутренние часы, регулируемые супрахиазматическим ядром гипоталамуса, играют ключевую роль в распределении энергии в течение дня. Сонливость в середине дня, особенно между 14:00 и 17:00, может быть связана с естественным снижением уровня кортизола и повышением уровня мелатонина. Это подтверждается многочисленными исследованиями в области хронобиологии. Такая усталость может быть эволюционным пережитком, также имеет под собой основания, так как в жарком климате отдых в середине дня был необходим для выживания», — отметил врач.

По его словам, правильная диета может помочь избежать такого состояния.

«Пропуск завтрака может привести к снижению мозгового кровотока после обеда, что объясняет чувство вялости. Это подтверждается и исследованиями, и моими клиническими наблюдениями: пациенты, которые регулярно завтракают, реже жалуются на послеобеденную усталость. Рекомендовано включать в завтрак сложные углеводы, белки и клетчатку (например, овсянку или бананы)», — добавил врач.

Обед при этом должен быть легким. Плотный обед, особенно с высоким содержанием жиров, может усиливать сонливость. Это связано с тем, что переваривание такой пищи требует значительных энергетических затрат, что приводит к оттоку крови от мозга к желудочно-кишечному тракту.

«Также важна физическая активность и поддержание водного баланса. Также стоит сократить употребление быстрых углеводов. Они могут вызывать резкий скачок уровня глюкозы в крови, за которым следует столь же резкое падение, что приводит к чувству усталости. Не забывайте о важности качественного ночного сна. Хронический недосып или нарушения сна могут быть основной причиной послеобеденной усталости. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки и соблюдать режим дня», — заключил врач.

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