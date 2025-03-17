В Башкирии завели уголовное дело об избиении участника СВО

Следователи в республике Башкортостан возбудили уголовное дело об избиении участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что военнослужащий из города Кумертау после возвращения с фронта приобрел автомобиль. Тогда знакомый мужчины, переехавший в РФ из-за границы, заставил его продать машину по низкой цене. В качестве «аргумента» иностранец использовал пистолет.

На этом фоне боец СВО написал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, а суд отправил его в следственный изолятор.

Однако на этом история не закончилась. Спустя некоторое время участник боевых действий подвергся нападению. Группа неизвестных мужчин избила жителя Кумертау, требуя забрать заявление из полиции.

Как рассказали в ведомстве, по факту произошедшего было заведено уголовное дело. По какой именно статье сотрудники СК РФ возбудили дело, в публикации не уточняется.

«В настоящее время <...> организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в пресс-службе.

16 марта в городе Новороссийске в Краснодарском крае двое мужчин напали на участника СВО. Драка произошла, когда военнослужащий вместе с супругой шли в один из местных торговых центров.

Ранее в Тюменской области к детям бойца СВО пришли коллекторы.