Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии завели уголовное дело об избиении участника СВО

СК РФ: следователи завели дело об избиении бойца СВО из города Кумертау
close
Максим Блинов/РИА Новости

Следователи в республике Башкортостан возбудили уголовное дело об избиении участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что военнослужащий из города Кумертау после возвращения с фронта приобрел автомобиль. Тогда знакомый мужчины, переехавший в РФ из-за границы, заставил его продать машину по низкой цене. В качестве «аргумента» иностранец использовал пистолет.

На этом фоне боец СВО написал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, а суд отправил его в следственный изолятор.

Однако на этом история не закончилась. Спустя некоторое время участник боевых действий подвергся нападению. Группа неизвестных мужчин избила жителя Кумертау, требуя забрать заявление из полиции.

Как рассказали в ведомстве, по факту произошедшего было заведено уголовное дело. По какой именно статье сотрудники СК РФ возбудили дело, в публикации не уточняется.

«В настоящее время <...> организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в пресс-службе.

16 марта в городе Новороссийске в Краснодарском крае двое мужчин напали на участника СВО. Драка произошла, когда военнослужащий вместе с супругой шли в один из местных торговых центров.

Ранее в Тюменской области к детям бойца СВО пришли коллекторы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами