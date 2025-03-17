Москвич стал фигурантом уголовного дела после поездки на электроскутере

В Москве мужчину без прав задержали за пьяную езду на электроскутере

Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела после того, как прокатился на электроскутере. Об этом сообщает «Москвач».

По данным источника, ранее мужчина привлекался к ответственности за пьяное вождение, у него отобрали права. Несмотря на это, он приобрел электроскутер, для которого необходимо удостоверение.

Спустя некоторое время его задержали в Новокосино. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, от освидетельствования водитель отказался.

В отношении москвича возбудили уголовное дело по статье о повторной пьяной езде. Фигурант может получить срок до трех лет.

До этого другого москвича лишили водительских прав за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Во время поездки мужчина нарушил правила дорожного движения. Водителя также обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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