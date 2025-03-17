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Москвич стал фигурантом уголовного дела после поездки на электроскутере

В Москве мужчину без прав задержали за пьяную езду на электроскутере
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Markysha/Shutterstock/FOTODOM

Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела после того, как прокатился на электроскутере. Об этом сообщает «Москвач».

По данным источника, ранее мужчина привлекался к ответственности за пьяное вождение, у него отобрали права. Несмотря на это, он приобрел электроскутер, для которого необходимо удостоверение.

Спустя некоторое время его задержали в Новокосино. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, от освидетельствования водитель отказался.

В отношении москвича возбудили уголовное дело по статье о повторной пьяной езде. Фигурант может получить срок до трех лет.

До этого другого москвича лишили водительских прав за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Во время поездки мужчина нарушил правила дорожного движения. Водителя также обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в США полицейские приняли женщину с инсультом за пьяную и должны теперь ей $12,9 млн.

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