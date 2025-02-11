Американка получила $12,9 млн после того, как полиция приняла ее инсульт за опьянение

NYP: в США полицейские приняли женщину с инсультом за пьяную и должны теперь ей $12,9 млн

Автолюбительница из Нью-Джерси получила $13 млн компенсации после того, как полиция приняла ее инсульт за езду в состоянии алкогольного опьянения, пишет New York Post.

Шерил Линн Райнс ехала на работу в Джерси-Сити, когда остановилась на трассе из-за ухудшения самочувствия. Через 30 минут ее обнаружил патрульный. На тот момент у женщины наблюдались явные признаки инсульта: опущение лица, рвота, неспособность контролировать движения и отвечать на вопросы, кроме простых «да» и «нет». Однако офицер решил, что женщина пьяна, и арестовал ее.

Вместо того чтобы вызвать скорую, полицейский доставил Райнс в участок. Только через два часа сотрудники осознали, что Шерил действительно плохо, и вызвали медицинскую помощь. Ее доставили в университетскую больницу Роберта Вуда Джонсона в Сомерсете, но задержка в лечении привела к тяжелым последствиям.

Райнс и ее мать считают, что из-за промедления она потеряла значительную часть мозговых функций и теперь страдает от постоянной инвалидности. Женщина больше не может работать и нуждается в круглосуточном уходе. Началось судебное разбирательство, по итогам которого суд присяжных признал полицейских штата виновными в неоказании помощи и превышении полномочий. С учетом дополнительных медицинских и сопутствующих расходов итоговая компенсация, которую теперь должны выплатить американке, составила около $12,9 млн.

Ранее американская полиция начала дарить гаджеты Apple автовладельцам.