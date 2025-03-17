Развращавший падчерицу с пяти лет мужчина отправился в колонию

Житель Вологды, развращавший падчерицу с пяти лет, получил 14 лет колонии

В Вологодской области суд признал виновным 45-летнего уроженца города Вельска Архангельской области в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Жертвой педофила стала его падчерица. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела, с 2014 по 2024 год мужчина, проживавший в областном центре, совершал в отношении ребенка своей партнерши «иные действия сексуального характера». Впервые извращенец решился на противоправные действия в отношении девочки, когда ей было пять лет.

«Мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 7 лет, с ограничением свободы на срок 2 года», — говорится в сообщении Вологодского городского суда.

Также осужденного обязали выплатить ребенку компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Ранее жителя Брянской области посадили на 16,5 года за растление маленькой падчерицы.