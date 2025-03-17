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В Якутии стартовал пятый сезон проекта «Чистая Арктика»

В Якутске сдали 60 тонн металлолома в рамках проекта «Чистая Арктика»
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АНО «Чистая Арктика»

В Якутске стартовал юбилейный пятый сезон федерального проекта «Чистая Арктика». Открытие сезона состоялось в рамках пятого молодежного фестиваля «Муус устар» в треке «Якутия - твоя сила духа!», сообщает ТАСС.

Символическую зеленую кнопку, ознаменовавшую старт проекта, нажали глава Якутии Айсен Николаев и руководитель проектного офиса АНО «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Как рассказал первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Якутии Сергей Неустроев, в рамках проекта компания «Янолово» привезла в Якутск 60 тонн металлолома. По его словам, металлобазу привезли из Усть-Янского района, из поселка Сайылык.

Он уточнил, что проект уже реализовывался в Анабарском, Булунском, Верхоянском, Жиганском и Усть-Янском районах. При этом в дальнейшем планируется охватить все 13 арктических районов Якутии, добавил Неустроев.

В свою очередь, руководитель волонтерских групп проекта «Чистая Арктика» Анастасия Фатерина уточнила, что в этом году запланировано несколько масштабных мероприятий, например, посещение всех арктических субъектов — от Республики Карелия до Чукотки.

«В этом году у нас будет также акцент связан с исторической составляющей - 80-летие Великой Победы. Мы будем восстанавливать памятники, будем восстанавливать разного рода захоронения в Мурманской области и в иных арктических регионах, в том числе на мысе Челюскина мы будем облагораживать территорию и старые могилы полярников», — сказала она.

Фатерина уточнила, что еще одним крупным мероприятием, которое проведут в рамках проекта, станет форум «Арктика. Лед тронулся» в Ханты-Мансийске.

Напомним, проект «Чистая Арктика» направлен на очистку северных территорий от накопленных за советский период отходов. В общей сложности за четыре года в его экспедициях приняло участие 7,7 тыс. человек. Они собрали 19,8 тыс. тонн отходов и очистили 791 га арктической земли.

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