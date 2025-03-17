«Одноклассники» представили онлайн-экскурсии по Северному Кавказу

Пользователи социальной сети «Одноклассники» получили возможность посетить виртуальные экскурсии по регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом пишет ТАСС.

Из материала следует, что владельцы платформы и Институт развития Северного Кавказа договорились запустить совместный проект. Он получил название «Путешествуем по Северному Кавказу».

В рамках проекта в группе «Посети Кавказ» начали публиковать статьи и видеоролики о путешествиях по Чеченской Республике, Республике Дагестан, Ставропольскому краю, Республике Ингушетия, Республике Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике. Новые материалы будут появляться в период с 17 марта по 2 мая.

«Проект станет источником полезной информации для тех, у кого сейчас нет возможности лично отправиться в поездку, при этом он будет актуален и тем, кто в скором времени планирует путешествие», — рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

Там добавили, что пользователи социальной сети смогут получить советы о том, какие места стоит посетить во Владикавказе или какие сувениры можно привезти из Дагестана.

Кроме того, в «Одноклассниках» появились наборы тематических стикеров и рамок для украшения аватара. Также пользователям предоставили возможность пройти специальный тест и узнать, поездка в какой из регионов СКФО подойдет именно им.

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