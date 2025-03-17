В России выбрали лучшие проекты в области туризма

Завершилось народное голосование в рамках Национальной туристической премии «Маршрут построен 2024-2025», организованной медиагруппой kp.ru. В четвертый раз аудитория приняла участие в выборе лучших проектов в области внутреннего туризма.

Читатели определили лидеров в каждой из 20 номинаций. Теперь к работе приступает Экспертный совет премии, который выберет победителей из числа финалистов. Их имена будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая состоится в апреле 2025 года.

Конкурсантами в этом сезоне стали свыше 900 проектов из 78 регионов России. Также появилась новая номинация — «Зарубежный туризм». Участники представили идеи для путешествий, пешие и автомобильные маршруты, рассказали об уникальных достопримечательностях, иммерсивных экскурсиях, фестивалях, а также о различных вариантах для семейного и активного отдыха.

Издание напоминает, что премия проводится при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова до этого отмечала, что россияне начали уделять больше внимания своему здоровью и активному образу жизни, что отразилось на формировании главных трендов в туризме на 2025 год. Одними из самых популярных направлений, по ее словам, стали оздоровление в санаториях и спорт.

Чтобы забронировать место в конкретном санатории, эксперт посоветовала обратиться туда не позднее, чем через за 8 месяцев — год. Особенно правило раннего бронирования актуально для Краснодарского края, Крыма и Подмосковья.

Ранее в РСТ заявили о росте бронирований туров в Анапу.