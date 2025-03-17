В Подмосковье пройдет фестиваль театральных постановщиков

В Москве и Московской области 17 марта при поддержке президентского фонда культурных инициатив пройдет первый фестиваль молодых театральных постановщиков «Новые горизонты», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Руководителем проекта выступит заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров.

В Московской области фестиваль пройдет в Пушкинском музыкально-драматическом театре и Ивантеевском музыкально-драматическом театре.

В Москве мероприятия пройдут в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, инновационном центре «Сколково» и других площадках.

Как отметил директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, фестиваль даст возможность молодым театральным специалистам улучшить свои навыки.

«Наставники в рамках встреч с участниками смогут поделиться своим многолетним опытом», — заявил Крок.

С 17 по 21 марта пройдет образовательный блок фестиваля, который включает в себя лекции, тренинги, семинары, мастер-классы, нетворкинги, воркшопы. С апреля по май проведут практическую часть фестиваля: молодые театральные лидеры примут участие в выпуске спектакля по произведениям А. П. Чехова под руководством режиссера Артема Бибилюрова.

Все участники фестиваля получат сертификат. Им также будет предоставлена возможность получить диплом о повышении квалификации от Театрального института им. Щукина.