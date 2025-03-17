Экс-владельцы «Макфы» обжаловали взыскание 19,7 млрд

Защита обжаловала решение о взыскании с экс-владельцев «Макфы» 19,7 млрд рублей

Защита бывших владельцев компании «Макфа» направила в Челябинский областной суд апелляционные жалобы на решение о взыскании 19,7 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Игорь Трунов.

«Решение является незаконным и необоснованным, ответчики просят принять по делу новое решение, которым отказать в удовлетворении исковых требований заместителя Генпрокурора РФ», — написал он.

В январе Центральный районный суд Челябинска взыскал с бывших владельцев компании «Макфа» свыше 19,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ. Суд также постановил немедленно передать в собственность государства 100% долей Мишкинского комбината.

По версии надзорного ведомства, бывший губернатор Челябинской области и основатель компании «Макфа» Михаил Юревич, а также экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов занимались бизнесом, одновременно работая в органах государственной власти, поэтому их компании имели коррупционное происхождение.

Ранее отец основателя «Макфы» обратился в СК после изъятия компании в госсобственность.