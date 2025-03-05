В РСТ заявили о росте бронирований туров в Анапу

В последние две недели был зафиксирован рост числа бронирования путевок и отелей в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«В последние пару недель, по информации туроператоров, бронирования туров в Анапу оживились на фоне приближения летнего сезона, потепления и распространения информации об успешной уборке загрязненных мазутом пляжей. Наиболее заметный рост — на период майских праздников», — говорится в сообщении.

По словам директора представительства компании «Алеан» в Анапе Екатерины Даниловой, чаще всего россияне бронируют путевки на майские праздники и лето. Также популярным временем для отдыха стало межсезонье — март-апрель.

В компании «Мультитур» отметили, что в сравнении с 2024 годом число бронирований упало на 60-65%. При этом туристы не спешат возвращать билеты, приобретенные до аварии танкеров с мазутом.

Несколькими часами ранее сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов рассказал, что купаться в море Анапы в предстоящем сезоне можно. По его словам, мазут может подняться со дна только в случае сильного шторма, но в таких условиях отдыхающие и не купаются.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

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