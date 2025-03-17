Зампредом правительства Курской области стала бывшая сотрудница аппарата Госдумы

Галину Авдонину назначили заместителем председателя правительства Курской области и по совместительству руководителем представительства региона. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона.

С 2003 года Авдонина работала в аппарате Госдумы. Там она была советником в комитете по информационной политике, который с 2020 по 2024 год возглавлял нынешний врио главы Курской области Александр Хинштейн. Депутат имеет классный чин государственного советника РФ третьего класса.

Авдонина родилась в Пензе. Она окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности «Учитель русского языка и литературы». После выпуска она преподавала в школах и вузах Пензы и Москвы.

Авдонина защитила кандидатскую диссертацию и получила ученую степень кандидата педагогических наук. Позже она получила второе высшее образование в Российской академии государственной службы при президенте по специальности «Политолог, преподаватель политических наук».

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