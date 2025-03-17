Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зампредом правительства Курской области стала бывшая сотрудница аппарата Госдумы

Экс-помощник Хинштейна Авдонина возглавила представительство Курской области
close
Правительство Курской области

Галину Авдонину назначили заместителем председателя правительства Курской области и по совместительству руководителем представительства региона. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона.

С 2003 года Авдонина работала в аппарате Госдумы. Там она была советником в комитете по информационной политике, который с 2020 по 2024 год возглавлял нынешний врио главы Курской области Александр Хинштейн. Депутат имеет классный чин государственного советника РФ третьего класса.

Авдонина родилась в Пензе. Она окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности «Учитель русского языка и литературы». После выпуска она преподавала в школах и вузах Пензы и Москвы.

Авдонина защитила кандидатскую диссертацию и получила ученую степень кандидата педагогических наук. Позже она получила второе высшее образование в Российской академии государственной службы при президенте по специальности «Политолог, преподаватель политических наук».

Ранее в Курской области назвали точную причину увольнения замглавы МЧС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами