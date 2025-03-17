В Курской области назвали точную причину увольнения замглавы МЧС

Заместителя главы МЧС Курской области полковника Леонида Припуту уволили в связи с утратой доверия после проверки на коррупцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону.

«В отношении <...> полковника Припуты Л.К. проведена проверка соблюдения им установленных законодательством о противодействии коррупции ограничений, запретов и обязанностей, по результатам которой принято решение о его увольнении с военной службы с зачислением в запас в связи с утратой доверия к военнослужащему», — говорится в сообщении.

Об увольнении Припуты стало известно 13 марта. По данным РИА Новости, полковника отстранили от должности якобы после возбуждения уголовного дела о мошенничестве почти на 160 млн рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждений в приграничных районах.

Источник агентства предположил, что причиной увольнения могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, проверку которых провели после вторжения украинских военных в регион.

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