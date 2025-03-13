Замглавы МЧС Курской области уволили после проверки защищенности региона

РИА: замглавы МЧС Курской области Припуту сняли с должности после проверки

Заместителя главы МЧС Курской области полковника Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны и защиты населения в регионе, уволили после инспекторской проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

По данным агентства, полковника отстранили от должности якобы после возбуждения уголовного дела о мошенничестве почти на 160 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждений в приграничных районах.

Источник предположил, что причиной увольнения могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, проверку которых провели после вторжения украинских военных в регион.

Официальных комментариев от МЧС Курской области пока нет.

Осенью прошлого года РИА Новости сообщало об отстранении от должностей ряд генералов МЧС, СК и ФСИН.

По данным агентства, от должностей тогда освободили главу ставропольского Следкома генерал-майора Александра Молчанова, замдиректора департамента оперативного управления МЧС РФ генерал-майора юстиции Игоря Иванова, главу МЧС Ростовской области Сергея Филиппова, руководителя СК по Бурятии Вячеслава Сухорукова и начальника МЧС Подмосковья Сергея Полетыкина. Имена еще троих генералов источник не уточнил, как и причину увольнений.

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