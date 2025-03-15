Севастополец записался в больницу и лишился 6,5 миллиона рублей

Житель Севастополя стал жертвой мошенников после того, как ему предложили пройти процедуру в больнице. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты представились 23-летнему мужчине медицинскими работниками и предложили записаться на вакцинацию. Молодой человек согласился и продиктовал код из сообщения.

Позже с ним связались «сотрудники банка» и заявили, что его личный кабинет на «Госуслугах» взломан, а средства находятся в опасности. Чтобы обезопасить деньги, он перевел на «безопасный счет» свои сбережения и средства родителей. Помимо этого, мужчина по инструкции аферистов взял несколько кредитов на 1,8 миллиона рублей.

«Только когда все поручения, поступившие по телефону, были выполнены, потерпевший догадался, что его обманули, и отправился в полицию», – сообщается в публикации.

Всего молодой человек отдал злоумышленникам 6,5 миллиона рублей.

Ранее в Ульяновске пенсионерка лишилась двух квартир и сбережений из-за мошенников.