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В России призвали запретить госслужащим и банкам звонить с неизвестных номеров

IT-специалист Косарев: банкам нужно запретить звонки с неизвестных номеров
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Depositphotos

Мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы — они под разными предлогами просят их перезвонить, а затем долго держат на линии, пока со счета абонента списываются все средства. Одной из мер защиты от злоумышленников может стать запрет на звонки госслужащих и сотрудников банков с неизвестных номеров, отметил эксперт в области кибербезопасности, руководитель компании «Форс-технологии» Борис Косарев в беседе с 360.ru.

Преступники часто используют разные методы воздействия на сознание своей жертвы, в том числе, пользуясь знанием её персональных данных, они «взламывают» её сознание, отметил специалист. Выработать общие нормы защиты от мошенников на этом фоне крайне сложно.

Однако существенным шагом в этом направлении станет запрет на звонки госслужащих и работников банков с неопределённых номеров. В этом случае россияне сразу будут видеть, разговаривают ли они с настоящим представителем учреждения, считает Косарев.

«Как только вам поступает звонок из банка, у вас должно быть написано, что это звонок из банка. Оператор такая-то, Мария Сергеевна или кто-то ещё, --заявил он. — Как только мы уберём анонимность от госслужащих и банков, заметно снизим число мошенничеств».

В МВД РФ до этого сообщили, что мошенники начали под видом сотрудников управляющей компании звонить жильцам и предлагать пересчитать квартплату. В основном эта преступная схема направлена на пенсионеров, персональные данные которых пытаются получить злоумышленники.

Ранее россиянам рассказали о пяти приёмах мошенников, которые отключают логику.

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