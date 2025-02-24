Силовики раскрыли подпольный цех по производству алкоголя

В Липецкой области полицейские раскрыли цех по производству фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
Спиртное производили в арендованном складском помещении: внутри располагалось оборудование, спиртосодержащие жидкости, вкусовые добавки и ароматизаторы. В ходе обыска силовики изъяли более 4,5 тысячи бутылок контрафакта.
Изъятый алкоголь направили на исследование.
В отношении двух причастных к нелегальному бизнесу мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» УК РФ.
«Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Другой находится под домашним арестом», — уточнила Волк.
Оперативники устанавливают причастность других лиц к противоправной деятельности.
Ранее в Самарской области полиция раскрыла цех с контрафактными шампунями известных брендов.