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Силовики раскрыли подпольный цех по производству алкоголя

В Липецкой области полиция раскрыла цех с контрафактным алкоголем

В Липецкой области полицейские раскрыли цех по производству фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Спиртное производили в арендованном складском помещении: внутри располагалось оборудование, спиртосодержащие жидкости, вкусовые добавки и ароматизаторы. В ходе обыска силовики изъяли более 4,5 тысячи бутылок контрафакта.

Изъятый алкоголь направили на исследование.

В отношении двух причастных к нелегальному бизнесу мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» УК РФ.

«Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Другой находится под домашним арестом», — уточнила Волк.

Оперативники устанавливают причастность других лиц к противоправной деятельности.

Ранее в Самарской области полиция раскрыла цех с контрафактными шампунями известных брендов.

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