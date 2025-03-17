В Петербурге школьница-инвалид забеременела после изнасилования мигрантом

В Петербурге мигранта обвинили в изнасиловании школьницы, она забеременела

В Петербурге 17-летняя девушка-инвалид обвинила иностранца в изнасиловании. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказала сама пострадавшая, полтора года ее насиловал 35-летний отец подруг. О произошедшем стало известно после того, как девушка обратилась к врачу и пожаловалась на увеличившийся живот. Позже выяснилось, что пострадавшая беременна, на данный момент она находится на 20-й неделе.

По словам школьницы, она также подвергалась сексуальному насилию со стороны мужа няни, но это происходило не менее года назад.

На данный момент правоохранители проводят проверку. Подозреваемого тем временем задержали. Выяснилось, что при постановке на учет он указал один адрес, но на самом деле в момент задержания проживал по другому.

Известно, что подросток находится на учете в ПДН. В полицию обратился отец несовершеннолетней, подозреваемый является знакомым семьи.

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