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В Воронежской области братья семь лет насиловали несовершеннолетнюю сестру

Baza: в Воронежской области двоих братьев задержали за изнасилование сестры
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Shutterstock

Братьев из Воронежской области подозревают в надругательстве над несовершеннолетней сестрой. Об этом сообщает Baza.

По версии следствия, два брата насиловали 14-летнюю сестру начиная с весны 2017 года. Кроме этого, молодые люди, которым на данный момент 20 и 22 года, угрожали родственнице. Девочка подвергалась насилию в течение семи лет.

Мужчин уже задержали, в отношении обоих возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

До этого в Липецкой области 39-летнего мужчину осудили за преступления против половой неприкосновенности 11-летней дочери. В период с 2022 по 2024 год отец неоднократно насиловал пострадавшую, в результате она забеременела, но по медицинским показаниям беременность прервали.

Сам фигурант отрицал вину. По его словам, девочка якобы оговорила его из-за обиды. Однако суд признал мужчину виновным, его приговорили к 21 году лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Татарстане женщина заявила, что брат ее изнасиловал, и получила штраф.

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