Россиянам рассказали, где лучше всего жить после 55 лет

«Ъ»: людям старше 55 лет лучше всего жить в Москве и Санкт-Петербурге

Специалисты исследовательского проекта «Если быть точным» подготовили рейтинг регионов по уровню жизни для людей после 55 лет. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что главный показатель, который учитывался при исследовании, — это ожидаемая продолжительность жизни для 55-летних. По итогам 2023 года этот показатель составил 24,5 года, а в Москве и Санкт-Петербурге по 29,8 и 26,5 года соответственно.

Как уточнила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, в столице уже более 1 тысячи человек отметили свое 100-летие.

«Столица располагает к активному образу жизни и долголетию», — поделилась Ракова.

Хуже всего живется людям после 55 лет в Ингушетии, Чечне и Забайкальском крае. В частности, на Кавказе высока доля бедного населения среди людей старше трудоспособного возраста. Также в десятку регионов с самыми худшими условиями для жизни после 55 лет вошла Липецкая область. Там всего всего 20,4% граждан данной возрастной категории ведут социально активный образ жизни.

До этого издание Life сообщало, что российские пенсионеры получат три различные доплаты, включая федеральные и региональные выплаты ко Дню Победы, а также индексацию социальных пенсий.

Ранее в Госдуме вновь предложили увеличить пенсии за стаж более 30 лет.