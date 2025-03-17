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Россиянам рассказали, где лучше всего жить после 55 лет

«Ъ»: людям старше 55 лет лучше всего жить в Москве и Санкт-Петербурге
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Специалисты исследовательского проекта «Если быть точным» подготовили рейтинг регионов по уровню жизни для людей после 55 лет. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что главный показатель, который учитывался при исследовании, — это ожидаемая продолжительность жизни для 55-летних. По итогам 2023 года этот показатель составил 24,5 года, а в Москве и Санкт-Петербурге по 29,8 и 26,5 года соответственно.

Как уточнила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, в столице уже более 1 тысячи человек отметили свое 100-летие.

«Столица располагает к активному образу жизни и долголетию», — поделилась Ракова.

Хуже всего живется людям после 55 лет в Ингушетии, Чечне и Забайкальском крае. В частности, на Кавказе высока доля бедного населения среди людей старше трудоспособного возраста. Также в десятку регионов с самыми худшими условиями для жизни после 55 лет вошла Липецкая область. Там всего всего 20,4% граждан данной возрастной категории ведут социально активный образ жизни.

До этого издание Life сообщало, что российские пенсионеры получат три различные доплаты, включая федеральные и региональные выплаты ко Дню Победы, а также индексацию социальных пенсий.

Ранее в Госдуме вновь предложили увеличить пенсии за стаж более 30 лет.

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