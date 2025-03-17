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Стало известно, для чего российские школьники чаще всего используют ИИ

RT: российские школьники чаще всего используют ИИ для написания докладов
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Depositphotos

Российские школьники регулярно применяют для учебы технологии искусственного интеллекта. В том числе с их помощью они собирают данные для подготовки докладов (32% учащихся), передает RT со ссылкой на результаты исследования.

Также ИИ школьники используют как помощника для проверки грамотности (13%), разъяснения сложных текстов и другой помощи в усвоении материала (12%). Презентации с нейросетями готовят 11% школьников, в качестве переводчика используют 10%, а ещё 7% практикуют с ИИ иностранные языки.

Более половины школьников (54%) делают выбор в пользу текстовых нейросетей, 29% выбирают изображения, а еще 12% — музыку. Говоря о роли ИИ, учащиеся заявили, что он повышает их знания, улучшает успеваемость (48%).

Никогда нейросетями не пользовались 24% опрошенных школьников, из них 63% признались, что даже не умеют ими пользоваться. Ещё 38% респондентов заявили, что, по их мнению, применение ИИ грозит негативными последствиями.

В то, что в будущем ИИ сможет заменить учителей, школьники не верят – отрицательно на этот вопрос ответили 83% участников исследования. Ещё 17% решили, что нейросети просто могут облегчить педагогам работу.

Что касается родителей школьников, то увлечение детей ИИ поддерживают 30%, столько же ограничивают их применение. Нейтрально к этому относятся 21% родителей, а скептически – 10%. При этом большинство родителей изъявили желание, чтобы их детей обучали работе с ИИ – об этом заявили 31% учащихся.

Исследование аналитиков компании Maximum Education основано на ответах более 1,2 тыс. человек.

До этого директор службы информационных технологий АО «Медицина» Максим Петухов рассказал «Газете.Ru», что ИИ в медицине — это не просто тренд, а важный инструмент, который активно используется как пациентами, так и врачами. Пациенты всё чаще обращаются к нейросетям и чат-ботам для самостоятельного поиска диагнозов. При этом он отметил, что этот подход, несмотря на свою популярность, вызывает опасения.

Ранее искусственный интеллект научился предсказывать психические расстройства подростков до появления симптомов.

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