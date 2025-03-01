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В России резко вырос спрос на самокаты и велосипеды

«Ъ»: спрос на самокаты, ролики и велосипеды в России резко вырос на 39%
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Shutterstock/Poznyakov

Спрос на самокаты и велосипеды в России в первые два месяца 2024 года резко вырос на 39–56% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Рост спроса связывают с большими скидками, связанными со спадом продаж спортивного инвентаря из-за аномально теплой зимы.

Сильнее всего выросли закупки велосипедов — на 56%. При этом число закупок механических самокатов возросло на 43%, а роликовых коньков — на 39%. При этом в отдельных сетях рост продаж доходил до 113%. Рост спроса сопровождался ростом цен — стоимость велосипеда поднялась на 14% по сравнению с 2024 годом. При этом цены на самокаты увеличились на 13%, а на ролики — на 12%.

Одновременно число купленных россиянами лыж снизилось на 66%, а коньков — на 43%, что объясняется отсутствием необходимого снежного покрова и прочного для катания.

До этого в России захотели ввести госрегистрацию электросамокатов.

Ранее россиянам рассказали, как бороться с самокатами в подъездах.

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