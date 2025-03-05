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Назван простой способ справиться с бессонницей в пожилом возрасте

FMCH: силовые тренировки помогают справиться с бессонницей в пожилом возрасте
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Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Махидол (Таиланд) установили, что упражнения для укрепления мышц с использованием отягощений или собственного веса могут облегчить бессонницу в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале Family Medicine and Community Health.

С возрастом качество сна, как правило, ухудшается. Некоторые исследования показали, что бессонницей страдает каждый пятый  пожилой человек. Плохое качество сна не только провоцирует ряд серьезных проблем со здоровьем и  когнитивные нарушения, но и повышает вероятность снижения производительности труда у работающих пенсионеров.

Медикам давно известно, что физические упражнения помогают облегчить симптомы бессонницы, но неясно, какой вид тренировок наиболее эффективен. Чтобы выделить самый подходящий для коррекции сна тип, ученые проанализировали соответствующие клинические исследования, опубликованные до октября 2022 года. В них сравнивался эффект от физических упражнений с таковым от повседневной активности, стандартного лечения и другой нефизической активности. В исследованиях приняли участие люди старше 60 лет.

Более половины опрошенных тренировались с умеренной интенсивностью, средняя продолжительность занятий составляла чуть более 50 минут, а частота — от двух до трех раз в неделю. Виды упражнений, рассматриваемые в исследованиях, включали: езду на велосипеде, танцы, плавание, быструю ходьбу, садоводство, поднятие тяжестей, отжимания и планка, тренировки на равновесие, гимнастика, йогу и пилатес.

Результаты показали, что силовые упражнения эффективнее всего ослабляли симптомы бессонницы у людей с диагностированным расстройством. На втором месте по результативности оказались комбинированные упражнения (сочетающие силовую и кардио нагрузку), на третьем — тренировки для укрепления сердечно-сосудистой системы, такие как бег и езда на велосипеде.

Ранее была названа неожиданная польза бессонницы.

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