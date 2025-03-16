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Мошенники развели 90-летнюю россиянку на 6 млн рублей

В Ленобласти 90-летняя пенсионерка отдала мошенникам 6 млн рублей
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Depositphotos

В Ленинградской области пожилая женщина поверила мошенникам и лишилась сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В период с 1 по 13 марта 90-летней жительнице города Луги неоднократно звонили неизвестные. Злоумышленники представлялись якобы сотрудниками телефонной компании и убедили пенсионерку, что ей нужно продлить договор на связь.

Позже аферисты обманом убедили пожилую россиянку, что ее сбережения якобы находятся в опасности. Пенсионерка поверила мошенникам и последовала их инструкциям — она дважды передавала курьерам злоумышленников крупные суммы в иностранной валюте и российских рублях. Всего она отдала преступникам более 6 млн рублей.

Позже россиянка поняла, что ее обманули, и 15 марта обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее одинокая пенсионерка лишилась 2 млн рублей и квартиры из-за мошенников.

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