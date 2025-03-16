Одинокая пенсионерка лишилась 2 млн рублей и квартиры из-за мошенников

Жительница Свирска поверила мошенникам, продала квартиру и отдала злоумышленникам все полученные деньги. Об этом сообщает УМВД по Иркутской области.

75-летняя пенсионерка получила смс о смене пароля на портале «Госуслуги». Она перезвонила на номер, указанный в сообщении. Вскоре пенсионерке перезвонили по видеосвязи и сообщили, что у неких «аферистов» появился доступ на портале к ее личному кабинету, в связи с чем банковские счета могут быть заблокированы. Кроме того, женщине показали доверенность на ее квартиру, якобы оформленную на чужое имя.

Чтобы аннулировать доверенность, злоумышленники убедили потерпевшую самостоятельно продать квартиру. Испугавшись, женщина выставила недвижимость на продажу, через две недели после совершения сделки купли-продажи, она перевела все полученные деньги на якобы безопасный счет. После совершенных финансовых операций «специалисты» перестали выходить на связь. Только тогда пенсионерка осознала, что стала жертвой аферистов. Общий ущерб составил 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пенсионерка лишилась 4,2 млн рублей после звонка из «военной прокуратуры».