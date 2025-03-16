Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Одинокая пенсионерка лишилась 2 млн рублей и квартиры из-за мошенников

В Иркутской области пенсионерка осталась без денег и квартиры из-за мошенников
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Свирска поверила мошенникам, продала квартиру и отдала злоумышленникам все полученные деньги. Об этом сообщает УМВД по Иркутской области.

75-летняя пенсионерка получила смс о смене пароля на портале «Госуслуги». Она перезвонила на номер, указанный в сообщении. Вскоре пенсионерке перезвонили по видеосвязи и сообщили, что у неких «аферистов» появился доступ на портале к ее личному кабинету, в связи с чем банковские счета могут быть заблокированы. Кроме того, женщине показали доверенность на ее квартиру, якобы оформленную на чужое имя.

Чтобы аннулировать доверенность, злоумышленники убедили потерпевшую самостоятельно продать квартиру. Испугавшись, женщина выставила недвижимость на продажу, через две недели после совершения сделки купли-продажи, она перевела все полученные деньги на якобы безопасный счет. После совершенных финансовых операций «специалисты» перестали выходить на связь. Только тогда пенсионерка осознала, что стала жертвой аферистов. Общий ущерб составил 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пенсионерка лишилась 4,2 млн рублей после звонка из «военной прокуратуры».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами