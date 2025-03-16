Компания OpenAI призвала запретить DeepSeek на территории США

Американская компания OpenAI призвала американские власти запретить использование на территории США языковых моделей, разработанных китайской компанией DeepSeek. Обращение опубликовано на официальном сайте OpenAI.

В тексте отмечается, что языковые модели DeepSeek соответствуют требованиям китайских регуляторов по обработке пользовательских данных, что может представлять угрозу национальной безопасности США.

Инициатива OpenAI была представлена в рамках обсуждения «Плана действий в сфере ИИ» — будущей национальной программы США в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В компании считают, что введение запрета на использование моделей DeepSeek и других разработчиков из недружественных стран обеспечит сохранение конфиденциальности данных и снизит риски, связанные с безопасностью, в частности, с кражей интеллектуальной собственности.

9 марта агентство Reuters писало, что администрация США рассматривает возможность введения запрета на использование китайского чат-бота DeepSeek на правительственных устройствах. По данным издания, американские власти обеспокоены тем, как DeepSeek обращается с данными пользователей, которые, по заявлению компании, хранятся на серверах в Китае. Помимо запрета на правительственных устройствах, в Вашингтоне также изучают возможность удаления чат-бота из магазинов приложений App Store и Google Play, а также введения ограничений на предоставление ИИ-моделей DeepSeek американскими провайдерами облачных услуг.

Ранее власти Китая запретили разработчикам DeepSeek свободно выезжать из страны.