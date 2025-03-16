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Компания OpenAI призвала запретить DeepSeek на территории США

OpenAI призвала запретить китайскую нейросеть DeepSeek ради нацбезопасности США
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Американская компания OpenAI призвала американские власти запретить использование на территории США языковых моделей, разработанных китайской компанией DeepSeek. Обращение опубликовано на официальном сайте OpenAI.

В тексте отмечается, что языковые модели DeepSeek соответствуют требованиям китайских регуляторов по обработке пользовательских данных, что может представлять угрозу национальной безопасности США.

Инициатива OpenAI была представлена в рамках обсуждения «Плана действий в сфере ИИ» — будущей национальной программы США в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В компании считают, что введение запрета на использование моделей DeepSeek и других разработчиков из недружественных стран обеспечит сохранение конфиденциальности данных и снизит риски, связанные с безопасностью, в частности, с кражей интеллектуальной собственности.

9 марта агентство Reuters писало, что администрация США рассматривает возможность введения запрета на использование китайского чат-бота DeepSeek на правительственных устройствах. По данным издания, американские власти обеспокоены тем, как DeepSeek обращается с данными пользователей, которые, по заявлению компании, хранятся на серверах в Китае. Помимо запрета на правительственных устройствах, в Вашингтоне также изучают возможность удаления чат-бота из магазинов приложений App Store и Google Play, а также введения ограничений на предоставление ИИ-моделей DeepSeek американскими провайдерами облачных услуг.

Ранее власти Китая запретили разработчикам DeepSeek свободно выезжать из страны.

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