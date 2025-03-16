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Россиянин хотел избить соседа за сдачу жилья украинцам, но ограничился кражей аккумулятора

В Курской области мужчина чуть не избил соседа молотком и украл аккумулятор
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Depositphotos

В Курской области мужчина чуть не избил соседа молотком за якобы сдачу жилья украинцам, но в результате ограничился кражей аккумулятора. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел 22 декабря прошлого года в населенном пункте Ольшанка. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к соседу с молотком и стал предъявлять претензии из-за того, что его супруга якобы сдает жилье гражданам Украины — при этом место жительства семья сдавала семье с детьми из Беловского района.

Агрессор схватил соседа за куртку, поднял над его головой молоток и высказал угрозу физическим устранением. После этого дебошир открыл капот автомобиля мужчины и украл оттуда аккумулятор, которым позже распорядился по своему усмотрению. Ущерб оценили в 3 тысячи рублей.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 и ч.1 ст.161 УК РФ. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее россиянин обстрелял соседей после конфликта в чате.

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