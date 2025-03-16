Россиянин обстрелял соседей после конфликта в чате

В Иркутском районе задержан местный житель, который открыл стрельбу из травматического пистолета по соседям. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в СНТ «Раздолье-2», двое местных жителей поссорились в чате и решили встретиться лично, чтобы решить конфликт. В ходе беседы 52-летний мужчина достал травматический пистолет и совершил несколько выстрелов в сторону автомобиля Subaru Legacy, в котором находился 39-летний водитель и его 27-летний товарищ.

После происшествия все участники конфликта уехали с места инцидента. Спустя несколько часов оппоненты снова встретились, владелец оружия снова открыл стрельбу и ранил соседа в спину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавший задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Степень вреда, нанесенного здоровью пострадавшему, установит экспертиза.

Ранее в Саратовской области мужчина избил соседку, обвинив ее в краже масла.