Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин обстрелял соседей после конфликта в чате

В Иркутской области мужчина обстрелял соседей из травмата из-за ссоры

В Иркутском районе задержан местный житель, который открыл стрельбу из травматического пистолета по соседям. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в СНТ «Раздолье-2», двое местных жителей поссорились в чате и решили встретиться лично, чтобы решить конфликт. В ходе беседы 52-летний мужчина достал травматический пистолет и совершил несколько выстрелов в сторону автомобиля Subaru Legacy, в котором находился 39-летний водитель и его 27-летний товарищ.

После происшествия все участники конфликта уехали с места инцидента. Спустя несколько часов оппоненты снова встретились, владелец оружия снова открыл стрельбу и ранил соседа в спину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавший задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Степень вреда, нанесенного здоровью пострадавшему, установит экспертиза.

Ранее в Саратовской области мужчина избил соседку, обвинив ее в краже масла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами