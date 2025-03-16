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Женщина избила возлюбленного гитарой после пьяной ссоры в российском регионе

В Тверской области женщина избила возлюбленного гитарой после пьяной ссоры
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МВД России

В Тверской области 29-летняя женщина избила 33-летнего возлюбленного гитарой после пьяной ссоры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Кесовогорском муниципальном округе в темное время суток после длительного застолья со спиртными напитками. Мужчина поругался со своей подругой, и конфликт между ними перерос в драку. В какой-то момент женщина схватила гитару и трижды ударила ею оппонента, на четвертый удар инструмент сломался.

Пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение. Врачи выявили у него телесные повреждения, которые оценили как легкий вред здоровью. Информацию о нанесении травм передали в правоохранительные органы.

Полицейские нашли подозреваемую. Отмечается, что та созналась в содеянном. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее рязанец избил друга табуретом из-за того, что у того «все хорошо».

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