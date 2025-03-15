Рязанец избил друга табуретом из-за того, что у того «все хорошо»

Жителя Рязанской области подозревают в избиении человека во время драки дома у приятеля. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Ряжск. По предварительной информации, 44-летний мужчина выпивал вместе с приятелем у себя дома, но в какой-то момент к ним пришел еще один знакомый. Он был расстроен и рассказал, что поругался с женой из-за его пристрастия к алкоголю, после чего он ушел на улицу.

«В гостях он немного отогрелся и возмутился тому, что у приятелей все хорошо. Из-за этого он схватил табурет и начал избивать хозяина дома», – сообщается в публикации.

Второй гость пытался остановить нападавшего, но не смог сделать этого и вызвал полицию. Приятель тем временем бросил табурет и сбежал, но его оперативно задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

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