Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рязанец избил друга табуретом из-за того, что у того «все хорошо»

В Рязанской области мужчину задержали за избиение друга табуретом
close
Depositphotos

Жителя Рязанской области подозревают в избиении человека во время драки дома у приятеля. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Ряжск. По предварительной информации, 44-летний мужчина выпивал вместе с приятелем у себя дома, но в какой-то момент к ним пришел еще один знакомый. Он был расстроен и рассказал, что поругался с женой из-за его пристрастия к алкоголю, после чего он ушел на улицу.

«В гостях он немного отогрелся и возмутился тому, что у приятелей все хорошо. Из-за этого он схватил табурет и начал избивать хозяина дома», – сообщается в публикации.

Второй гость пытался остановить нападавшего, но не смог сделать этого и вызвал полицию. Приятель тем временем бросил табурет и сбежал, но его оперативно задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Кемеровской области женщина напала с ножом на пьяного сожителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами