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Ветеранам СВО помогут специальными протезами для занятий физкультурой

В России запустили программу «Реабилитация через спорт» для участников СВО
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Алексей Майшев/РИА Новости

«Ростех», Центр инновационных технологий в ортопедии и фонд «Защитники Отечества» запустили программу для участников СВО «Реабилитация через спорт». Об этом сообщила пресс-служба »Ростеха».

По данным пресс-службы, ветеранов обеспечат специальными протезами для занятий физкультурой.

Пилотной площадкой проекта стала Кемеровская область, где на склонах оздоровительного комплекса Танай ветераны спецоперации Валентин Королев и Денис Гаевский покатались на горных лыжах со спортивными протезами.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что программа поможет участникам СВО с инвалидностью встать на горные лыжи, а на горнолыжном курорте они будут заниматься с опытными наставниками. В итоге сами военные в будущем смогут сами стать инструкторами по зимним видам спорта и обучать желающих участников спецоперации в других регионах.

«Наша цель — сделать горные лыжи доступным видом спорта для защитников, независимо от места проживания. Мы уже получили более 50 заявок от желающих войти в программу», — заключила Цивилева.

Она обратила внимание, что раньше инвалидам предоставляли импортные протезы. А теперь и отечественные компании производят профессиональные, высокотехнологичные ТСР, которые выдерживают большие нагрузки и помогают заниматься спортом.

Ранее в Петербурге собрались открыть курс подготовки военных психологов для ветеранов СВО.

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