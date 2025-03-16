Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму мужчина залез в огромную бочку для воды и застрял

В Крыму спасли мужчину, который застрял в цистерне для воды
close
Dizzy_Studio/Shutterstock

Житель Феодосии решил почистить огромный резервуар для воды и застрял, ему на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает «Крымская газета» со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС.

Инцидент произошел в Феодосии, местный житель решил почистить огромную бочку для воды. Он приставил лестницу и забрался в пустую емкость.

«Не подумав о последствиях, он установил лестницу сбоку и, как следствие, не смог спуститься вниз», — сообщили в МЧС.

Крики о помощи услышали прохожие, они вызвали экстренные службы. Спасатели помогли мужчине выбраться из резервуара. Медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Петербурге пенсионерка получила сильные ожоги от полотенцесушителя. Сын 90-летней пенсионерки приехал навестить мать и нашел ее в ванной в бессознательном состоянии. Пожилая женщина принимала душ и случайно застряла рукой в полотенцесушителе, не смогла выбраться и получила сильные ожоги. Пострадавшую госпитализировали с ожогами первой и третьей степени, у пенсионерки было поражено 5% поверхности тела. Спасти петербурженку врачи не смогли.

Ранее во Владивостоке врачи спасли мужчину, застрявшего в форточке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами