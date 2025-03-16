В Крыму мужчина залез в огромную бочку для воды и застрял

В Крыму спасли мужчину, который застрял в цистерне для воды

Житель Феодосии решил почистить огромный резервуар для воды и застрял, ему на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает «Крымская газета» со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС.

Инцидент произошел в Феодосии, местный житель решил почистить огромную бочку для воды. Он приставил лестницу и забрался в пустую емкость.

«Не подумав о последствиях, он установил лестницу сбоку и, как следствие, не смог спуститься вниз», — сообщили в МЧС.

Крики о помощи услышали прохожие, они вызвали экстренные службы. Спасатели помогли мужчине выбраться из резервуара. Медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Петербурге пенсионерка получила сильные ожоги от полотенцесушителя. Сын 90-летней пенсионерки приехал навестить мать и нашел ее в ванной в бессознательном состоянии. Пожилая женщина принимала душ и случайно застряла рукой в полотенцесушителе, не смогла выбраться и получила сильные ожоги. Пострадавшую госпитализировали с ожогами первой и третьей степени, у пенсионерки было поражено 5% поверхности тела. Спасти петербурженку врачи не смогли.

Ранее во Владивостоке врачи спасли мужчину, застрявшего в форточке.