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Избран новый глава Албанской православной церкви

Митрополит Корчинский Иоанн стал главой Албанской православной церкви
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Алексей Никольский/РИА Новости

Митрополит Корчинский Иоанн (Пелюши) избран архиепископом Албанской православной церкви. Об этом сообщил Синод Православной автокефальной церкви Албании, передает РИА Новости.

Выборы состоялись в воскресенье, 16 марта. Они были проведены в связи с тем, что 25 января не стало архиепископа Тиранского, Дурресского и всей Албании Анастасия. После этого митрополит Иоанн был избран местоблюстителем архиепископского престола.

«После молитвы члены Священного синода под председательством местоблюстителя архиепископского престола, преосвященного митрополита Корчинского епископа Иоанна, единогласно избрали его преемником архиепископа Анастасия каноническим голосованием», — сказано в заявлении Синода.

Синод сейчас состоит из семи человек. Митрополит Иоанн являлся главным кандидатом. Он был ближайшим соратником Анастасия, который поддерживал каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), несмотря на давление Константинопольского патриархата. Анастасий выступал в защиту священников, гонимых властями Украины.

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