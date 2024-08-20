Политолог объяснил, зачем на Украине запретили УПЦ

Запрет деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) — не только реверанс Киева в сторону Запада, но и попытка показать населению страны силу собственной власти. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко. Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет еще раз доказать США и Евросоюзу, что готов разорвать любые связи с Москвой.

«В запрете УПЦ Рада и Зеленский преследуют и другой мотив: они пытаются показать населению возможность контролировать не только их личную жизнь, но и душу», — подчеркнул эксперт.

Он выразил уверенность, что УПЦ переживет тяжелые времена и обязательно возродится после достижения Россией целей специальной военной операции.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны.

По словам депутата Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), за принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. После подписания и обнародования закона он официально вступит в силу.

Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать. Следить за соблюдением новых правил будут уполномоченные государственные органы.

Ранее сообщалось, что на Украине будут лишать госнаград за «популяризацию» России.