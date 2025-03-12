В Подмосковье произошла потасовка со стрельбой, задержаны более 40 человек

В Подмосковье после потасовки со стрельбой задержали 42 человека

В Подмосковье полицейские разбираются в массовой драке со стрельбой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Ногинске, на площади Ленина. По предварительным данным, между участниками произошел конфликт, который в результате перерос в потасовку. Один из присутствующих открыл стрельбу во время драки.

Местные жители обратили внимание на ситуацию и вызвали полицейских.

«Незамедлительно прибывшими полицейскими в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства», – сообщается в публикации.

Известно, что одному из участников понадобилась помощь медиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Красноярском крае дрифтеры напали на людей. Местным жителям не понравился опасный стиль езды гонщиков, поэтому они сделали мужчинам замечание. В результате дрифтеры привели знакомых и вместе избили двоих человек.

Пострадавших госпитализировали с переломами и ушибами.

Ранее на дне рождения дочери экс-главы Северной Осетии устроили драку.